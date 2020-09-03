Jeep представил «экологичную» версию внедорожника Wrangler

Бензоэлектрический Wrangler построен по проверенной схеме: основной движущей силой является двухлитровый турбомотор, а в восьмиступенчатый автомат встроен 75-сильный электродвигатель. В пике установка развивает 375 л. с. мощности и 637 Н∙м крутящего момента. Тяговый аккумулятор емкостью 17 кВт∙ч расположен под сиденьями второго ряда.

В автоматическом режиме машина начинает движение на электротяге, а когда заряд аккумулятора иссякает, подключается бензиновый агрегат. Еще есть полностью электрический пресет eSave, предназначенный для поддержания уровня заряда — на тот случай, если последний отрезок пути нужно проехать строго на электротяге (например, в парке).

При этом авторы Jeep Wrangler 4xe уверяют, что на бездорожье он ведет себя лучше чисто бензиновой версии! Ведь электромотор выдает максимальный момент сразу, что должно понравиться любителям покорения препятствий «внатяг». При этом водителю доступен полный внедорожный инструментарий: полный привод, понижающая передачи и даже блокировка заднего дифференциала.