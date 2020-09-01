Что сделать, чтобы по порогам и аркам колес не «пошла» коррозия?

При частой эксплуатации автомобиля по грунтовым дорогам на кромке капота, арках колес и порогах, по низу дверей на местах сбитого камнями и стертого песком лакокрасочного покрытия образуются очаги коррозии. Особенно это характерно для далеко немолодых машин, владельцы которых часто совершают выезды за город, на природу, много путешествуют, преодолевая десятки, а то и сотни километров грунтовых дорог. Усугубляют ситуацию реагенты, которыми щедро обрабатывают дороги в зимнее время года. Стоит упустить момент и на элементах кузова образуются сквозные дыры, которые не только портят внешний вид авто, но и значительно снижают стоимость автомобиля при следующей продаже.
Необходима своевременная профилактика. Для этого отлично подойдут антигравийные составы, например, «Антигравий» от ASTROhim, который создан на основе модифицированного полиэтилена. Этот состав образует высокопрочное покрытие, которое в течение длительного времени после его нанесения не трескается, не расслаивается, сохраняет свои свойства при резких перепадах температур. Он может использоваться для самостоятельной обработки, позволив прилично сэкономить семейный бюджет, так как не требует для нанесения специального оборудования, при этом образует ровное и гладкое покрытие.
Хочешь сделать хорошо — сделай сам, гласит народная мудрость. Для получения качественного результата соблюдаем технологию нанесения — качественно очищаем поверхность, на которую будет наносится антигравий, зачищаем ржавчину и обезжириваем. Поверхности, не подлежащие обработке, закрываем любыми подручными средствами — хоть газетами, которые приклеиваем малярным скотчем. Для лучшей защиты наносим антигравий в два-три слоя с промежуточной сушкой. Ничего сложного. Как итог — прочная защита от коррозии и дополнительная звукоизоляция.
Кстати, отметим, что можно выбрать антигравий одного из четырех цветов — черный, серый, белый или прозрачный. Согласитесь — на черном кузове черный антигравий будет смотреться гармонично, также как и белый на белом. Если цвет машины иной (красный, желтый, зеленый и т. д.), то можно использовать прозрачный состав и, тем самым, не утруждать себя окраской защищенной поверхности. Это разумно с точки зрения затрат сил и средств без ухудшения конечного результата!
И, наконец, последнее. Антигравий позволит удешевить и упростить предпродажную подготовку б/у автомобиля. Состав эффектно закроет очаги коррозии и кузов примет опрятный внешний вид. А это значит, что за машину при ее продаже можно просить большую сумму или банально не давать повода для торга.