Что сделать, чтобы по порогам и аркам колес не «пошла» коррозия?

При частой эксплуатации автомобиля по грунтовым дорогам на кромке капота, арках колес и порогах, по низу дверей на местах сбитого камнями и стертого песком лакокрасочного покрытия образуются очаги коррозии. Особенно это характерно для далеко немолодых машин, владельцы которых часто совершают выезды за город, на природу, много путешествуют, преодолевая десятки, а то и сотни километров грунтовых дорог. Усугубляют ситуацию реагенты, которыми щедро обрабатывают дороги в зимнее время года. Стоит упустить момент и на элементах кузова образуются сквозные дыры, которые не только портят внешний вид авто, но и значительно снижают стоимость автомобиля при следующей продаже.

Необходима своевременная профилактика. Для этого отлично подойдут антигравийные составы, например, «Антигравий» от ASTROhim, который создан на основе модифицированного полиэтилена. Этот состав образует высокопрочное покрытие, которое в течение длительного времени после его нанесения не трескается, не расслаивается, сохраняет свои свойства при резких перепадах температур. Он может использоваться для самостоятельной обработки, позволив прилично сэкономить семейный бюджет, так как не требует для нанесения специального оборудования, при этом образует ровное и гладкое покрытие.