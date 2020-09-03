Renault намекнула но новые Logan и Sandero

В соцсетях оказались выложены фотографии нового седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтча Sandero Stepway. Правда, по последней моде снимки были заретушированы так сильно, что можно рассмотреть лишь силуэты машин. С другой стороны, если марка публикует подобные изображения, значит, премьера автомобиля состоится совсем скоро.
Поэтому пока остается лишь верить инсайдерам, которые уверяют, что новый Renault Logan будет принципиально отличаться от предшественника. По их информации, модели, наконец, избавяться от скромного дизайна и примитивного интерьера, а заодно обзаведутся современными силовыми агрегатами и ездовой электроникой.
Скорее всего, в основу европейских «Логана» и «Сандеро» ляжет модульная платформа CMF-B, на которой также построены хэтчбеки Renault Clio и Nissan Micra. А гамма двигателей, вероятно, будет состоять из трехцилиндровых литровых атмосферников. Впрочем, на других рынках под новый кузов вполне могут «подкатить» старую «тележку»…