Renault намекнула но новые Logan и Sandero

Поэтому пока остается лишь верить инсайдерам, которые уверяют, что новый Renault Logan будет принципиально отличаться от предшественника. По их информации, модели, наконец, избавяться от скромного дизайна и примитивного интерьера, а заодно обзаведутся современными силовыми агрегатами и ездовой электроникой.

Скорее всего, в основу европейских «Логана» и «Сандеро» ляжет модульная платформа CMF-B, на которой также построены хэтчбеки Renault Clio и Nissan Micra. А гамма двигателей, вероятно, будет состоять из трехцилиндровых литровых атмосферников. Впрочем, на других рынках под новый кузов вполне могут «подкатить» старую «тележку»…