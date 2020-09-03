Renault намекнула но новые Logan и Sandero

Фото производителя.
Renault готовится представить третье поколение бюджетного семейства Logan/Sandero. Как уточняет портал «АвтоВзгляд», по этому случаю марка распространила первые тизерные изображения.

В соцсетях оказались выложены фотографии нового седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтча Sandero Stepway. Правда, по последней моде снимки были заретушированы так сильно, что можно рассмотреть лишь силуэты машин. С другой стороны, если марка публикует подобные изображения, значит, премьера автомобиля состоится совсем скоро.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Поэтому пока остается лишь верить инсайдерам, которые уверяют, что новый Renault Logan будет принципиально отличаться от предшественника. По их информации, модели, наконец, избавяться от скромного дизайна и примитивного интерьера, а заодно обзаведутся современными силовыми агрегатами и ездовой электроникой.

Скорее всего, в основу европейских «Логана» и «Сандеро» ляжет модульная платформа CMF-B, на которой также построены хэтчбеки Renault Clio и Nissan Micra. А гамма двигателей, вероятно, будет состоять из трехцилиндровых литровых атмосферников. Впрочем, на других рынках под новый кузов вполне могут «подкатить» старую «тележку»

новинки рынка, новая модель, бюджетные авто
3 сентября 2020
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