Новые KIA K5 и Seltos будут выпускать в Узбекистане

Производство Seltos и K5 стартует на новом предприятии через два месяца — завод еще не достроили, но работы в скором времени завершатся. В частности, идет подготовка двух производственных линий, которые создавались под чутким наблюдением российской штаб-квартиры KIA Motors.

— Рынок стран СНГ обладает огромным потенциалом, мы видим растущий интерес к автомобилям KIA. Это один из первых крупных проектов KIA Motors Russia & CIS в качестве региональной штаб-квартиры, — отметил президент KIA Motors Rus & CIS HQ г-н Чжин Ха Ким.

Первое время завод планирует выпускать по 25 000 машин в год, однако когда откроются цехи сварки и окраски кузова, объем увеличится в 4 раза — до 100 000 автомобилей.

Добавим, что новое предприятия будет производить KIA Seltos и K5, ориентированные на рынки СНГ. Машины для России продолжат собирать на калининградском «Автоторе».