Lamborghini похвасталась юбилейным Aventador

Благодаря уникальному мотору модель могла разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составила 350 км/ч. При этом роботизированной коробки передач ISR обеспечивала максимально быструю смену передач, а подвеска гарантировала исключительную точность управления, свойствуенную лишь лучшим гоночным болидам. И, конечно, создатели «Авентадора» не могли сотавить своего флагмана без легендарных ламбо-дверей!

С момента премьеры модели прошло вот уже девять лет. За это время завод в Сант-Агата-Болоньезе выпустил 10 000 гиперкаров. Экстерьер юбилейного Lamborghini Aventador SVJ Roadster выполнен в сером цвете с красной ливреей, а его салон получил красно-черную обивку. Знаковый суперспорткар решили не оставлять для музейного хранения, а отправили клиенту в Таиланд.

Добавим, что три заглавные буквы SVJ в названии имеют конкретную расшифровку: SV обозначает Superveloce (в переводе с итальянского — «сверхбыстрый»), а суффикс «Jota» символизирует исключительную скорость спорткара на гоночных трассах. Так, на Северной петле Нюрбургринга «итальянец» стал обладателем нового рекорда среди серийных автомобилей, преодолев круг длиной 20,6 километра всего за 6 мин 44,97 с.