Hyundai i30 N получил ряд серьезных доработок

Главное новшество — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который корейцы ставят на модель Veloster N. Напомним, что этот автомобиль у нас не продают.

Кроме того, у силового агрегата появились новые режимы: N Power Shift для максимально динамичного движения, N Track Sense Shift для гоночной трассы и 20-секундный овербуст, который можно использовать для заездов на скорость. Предложили и опциональный пакет доработок Performance с которым отдача 2-литрового наддувного двигателя увеличена до 280 л. с. и 392 Н. м. момента.

В Европе обновленный Hyundai i30 N должен появиться в начале следующего года. Что качается России, то, надеемся, что хот-хетч к нам тоже приедет, ведь у нас эту модель продают.