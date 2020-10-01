Российский завод Hyundai увеличил производство легковушек

Помимо производства для локальных продаж, завод Hyundai под Питером штампует машины и для экспортных рынков. К слову, в период с июля по сентябрь корейцы отправили на экспорт из России 4500 автомобилей. А с начала года — почти 13 000 транспортных средств, что на 10% больше, чем в минувшем году.

Кстати, осенью машиностроительная площадка «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отпраздновала 10-летний юбилей. За это время из ворот предприятия выкатилось свыше 2 100 000 легковых автомобилей. Первой ласточкой, напомним, стал седан Hyundai Solaris.

В честь столь знаменательного события корейцы решили выпустить лимитированную версию «бюджетника» под символичным названием «10 лет». Подробнее о новинке можно узнать здесь.