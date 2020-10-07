«Русский Prado» — пан или пропал: УАЗ взял огромный кредит

В этом году власти создали уникальную ситуацию: чтобы поддержать российский автопром, заказы на закупку техники для госкомпаний и чиновников поступили на заводы досрочно. То есть в 2020-м предприятия будут делать машины, которые должны были закупаться только в 2021—2022 годах. При этом УАЗ признался: у него не хватает денег, чтобы при выполнении госзаказа выплатить зарплаты, закупить материалы, а также выполнить обязательные платежи.

В итоге, Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу кредитную линию на 4 миллиарда рублей на срок до декабря 2022 года. Заемные средства за счет субсидий Минпромторга будут выданы по ставке 0% годовых!

Да, с таким кредитом УАЗ мог бы поставить на конвейер рестайлинговый «Патриот», который прозвали «русским Prado». Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот проект поставлен на паузу.