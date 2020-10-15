Немцы радикально «порезали» комплектации и моторы для Volkswagen Passat в России

Единственный двигатель, который теперь доступен при покупке Volkswagen Passat — наддувный 1,4-литровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил. С ним в паре выступает семискоростная роботизированная коробка передач DSG о двух сцеплениях.

Не густо стало и в плане выбора комплектаций: их всего три — Respect, Business и Exclusive. Самая простенькая обойдется в 1 949 000 рублей. За эти деньги будущим владельцам достанется седан с довольно скудным оснащением. Скажем спасибо за наличие кондиционера, кнопки Start-Stop и круиз-контроля.

— На сегодняшний день мы временно остановили прием заказов на прочие версии VW Passat, так как анализируем спрос. Если будут запросы от клиентов, то мы будем рассматривать и обсуждать варианты, чтобы удовлетворить их пожелания, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Volkswagen.

Промежуточная версия попросит за себя без малого 2 300 000 рублей. Тут уже найдутся цифровой щиток приборов, навигация и трехзонный климат-контроль. Самая же богатая вариация выудит из кошелька покупателя 2 539 000 рублей. Дорого? Да! Но зато здесь имеется все, что хочется, и даже больше.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» столкнул Volkswagen Passat в неравной схватке лбами с корейским KIA K5 и японской Toyota Camry: кто победил — можно узнать здесь.