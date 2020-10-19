Объявлена дата премьеры Hummer нового поколения

Премьера нового поколения некогда канувшего в Лету культового автомобиля состоится 21 октября. Уже известно, что электровездеход без дополнительной зарядки сможет преодолевать до 650 километров пути, а свою первую сотню с места «делать» за три секунды! Еще бы, ведь в моторном отсеке притаился лютый агрегат мощностью 1000 сил и 11500 Нм крутящего момента.

Как уверяют представители General Motors, это будет «новая глава в истории электрического будущего и новый этап на пути к будущему с нулевыми выбросами, нулевыми авариями и нулевыми заторами на дорогах». Да, весьма амбициозно! Впрочем, в талантах «джиэмовских» инженеров мы не сомневаемся.

Иных подробностей о революционном «Хаммере» пока не раскрывается. Известно лишь, что он обучен ездить даже по диагонали. Причем, как вы уже поняли, довольно быстро, а главное — бесшумно.

Кстати, товарный знак Hummer появился в базе Роспатента. Согласно документации, GM зарегистрировал права на этот бренд до 2030 года. Иными словами, головкружительная новинка может докатиться и до России.