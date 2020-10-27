Тизер нового пикапа Nissan Navara показали в интернете

Официальная мировая премьера пикапа Nissan Navara запланирована на 5 ноября. Примерно за неделю до этого события компания Nissan начала подогревать интерес к новинке.

В официальном YouTube-канале японского автопроизводителя сегодня был опубликован видеоролик, рассказывающий об истории пикапов марки. В его финале на несколько секунд демонстрируется силуэт-тизер машины, которая через несколько дней должна предстать перед глазами поклонников марки в ходе официально презентации.

Заметим, что на ближайшие годы Nissan запланировал смену поколений целого ряда своих моделей, в том числе представленных на отечественном рынке X-Trail и Qashqai.