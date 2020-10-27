В Калининграде хотят разработать и выпустить новый русский автомобиль

В Калининграде уже создан инженерный центр, в который сейчас набирают специалистов. Кроме того, боссы компании пытаются понять, какой автомобиль нужен рынку. Разумеется, на старте проекта нельзя предсказать, когда россияне увидят первые машины из Калининграда. Но при хорошем финансировании пройдет, как минимум, 4—5 лет.

Напомним, что основным клиентом «Автотора» являются корейцы: в прошлом году конвейер завода покинули 140 тысяч автомобилей KIA, 48 тысяч машин Hyundai и 2 тысячи седанов Genesis. Но если компания Hyundai Motor купит бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом, калининградская площадка может перестать быть столь востребованной.

При этом «Автотор» рассчитан на выпуск 300 000 автомобилей. Как только корейские партнеры сократят (если сократят) производство, его надо будет загрузить чем-то другим. Например, той самой моделью собственной разработки, на которую намекнул старший вице-президент ООО «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко.