В Москве обнаружили «кладбище» машин Почты России

Как уточняют пользователи соцсетей, на фото — территория столичной автобазы Почты России. Как предполагает интернет-сообщество, все эти машины уже давно списаны, а сейчас дожидаются реализации через аукцион. При этом авторы снимков уверяют, что автомобили открыты, а многих — даже открыты окна, поэтому салон покрыт мхом и плесенью.

Между тем, выглядит списанная техника весьма достойно. Да, у некоторых экземпляров не хватает оптики и бамперов, но кузова и кабины даже не поедены ржавчиной! Вот и получается: пока в глубинке трясется полуживая «буханка», в Москве списанными оказались десятки очень достойных иномарок…