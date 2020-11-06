Обновленный KIA Picanto приедет в Россию со старыми моторами

Снаружи KIA Picanto остался прежним: только очень внимательный взгляд заметит новые фары и фонари. Хотя версии GT Line и X-Line обзавелись новыми бамперами и решетками. В салоне изменились комбинация приборов и мультимедийная система.

Кроме того, в Европе KIA отказалась от древнего атмосферника 1.2 MPI (84 л. с.) со старым четырехступенчатым «автоматом». Там остались только литровые «тройки» на 67 и 100 л. с. Несмотря на прежние объем и мощности, они — из нового семейства Smartstream.

Впрочем, как следует из сертификационных документов, нам достанутся хорошо знакомые атмосферные двигатели объемом 1,0 (67 л. с.) и 1,2 литра (84 л. с.). Никуда не денется и простой, но крепкий «автомат» — на Западе его заменили новомодным преселективным «роботом».

О сроках выхода рестайлингового KIA Picanto пока ничего неизвестно. Зато мы точно знаем, что гораздо более ожидаемая новинка — посвежевший хетчбэк KIA Rio — уже добралась до конвейера, а значит в самое ближайшее время попадет к российским дилерам.