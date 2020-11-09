Украинские депутаты не хотят, чтобы ЗАЗ выпускал автомобили LADA

Фото: carsweek.ru.
Некоторое время назад Запорожский автозавод, простоявший 3 года без работы, внезапно ожил: с модернизированного конвейера начали сходить LADA Vesta, LADA Largus и Lada XRAY, а также кроссоверы Renault Arkana. Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», депутаты Верховной Рады считают, что лучше бы завод бездействовал и дальше, нежели делал российские автомобили.

Изначально кабинет министров Украины ввел запрет на поставку в страну готовых автомобилей, собранных в Российской Федерации. Чтобы обойти это решение, альянс Renault-Nissan поступил достаточно элегантно: отверточную сборку авто марок LADA и Renault поручили Запорожскому автозаводу, который ради этого провел большую модернизацию. То есть формально запрет соблюден, но недорогие российские машины на рынке присутствуют.

Однако таким раскладом оказалсиь недовольны депутаты Верховной Рады. Они уже направили обращение премьер-министру Денису Шмыгалю, требуя немедленно прикрыть лазейку. Сделать это хотят, запретив ввоз шасси и кузовов российского происхождения на Украину.

И это — очень грустная инициатива из серии «назло бабушке отморожу себе уши». Ведь сам факт, что завод-банкрот запустился после долгого простоя, не должен вызывать ничего другого, кроме радости (обычно такие истории заканчиваются совсем иначе). Вот только украинские депутаты против…

авторынок, производители, производство, автозаводы
9 ноября 2020
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