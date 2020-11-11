Renault Logan празднует в России два больших юбилея

Первая памятная дата — 15-летие с начала производства. В 2005 году Logan встал на конвейер московского завода, который тогда назывался «Автофрамос», чтобы за первые три года разойтись тиражом более 125 000 автомобилей. Второе поколение модели уже родом из Тольятти — АВТОВАЗ может! И 1 ноября конвейер покинул юбилейный экземпляр под номером «750 000» — таков суммарный объем всех «Логанов» российской сборки.

Интересно, что за это время лучше всего продавался вариант с механической коробкой передач — за ним зафиксировано более 83% продаж. А вот то, что кросс-седан Logan Stepway стал настоящих хитом, звучит неожиданно. Между тем, на оригинальный обвес и увеличенный клиренс клюют более половины клиентов, пришедших в автосалон за новым седаном.

Тем же, кто продолжает оставаться верен подержанным авто, Renault недавно сделала интересное предложение. В российском офисе компании придумали, как зазвать российских владельцев «бэушек» на ТО к официалам. Подробности можно узнать здесь.