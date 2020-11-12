Выпуск автомобилей Aurus наладят за деньги арабов

Сейчас «Аурусы» делаются силами НАМИ: на небольшом производстве в Москве реально собирать около двухсот машин в год, но на самом деле, реальные объемы выпуска сильно меньше заявленных. Поэтому пока российский «премиум» доступен только для избранных. В первую очередь, автомобили попадают в гаражи государственных органов и федеральных чиновников.

ООО «Аурус» уже давно обещает полноценное производство своих моделей. Более того, первые экземпляры седанов «Сенат» должны быть готовы весной 2021 года.

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» утвердил бюджеты, необходимые для старта производства. Общий объем частных инвестиций составит 6,6 млрд рублей, а размер инвестиций от арабского фонда «Тавазун» достигнет 110 млн евро, что по нынешнему курсу составляет 10 млрд рублей. Итого — почти 17 миллиардов!

Под финальную сборку «Аурусов» руководство «Алабуги» выделит отдельный корпус в индустриальном парке «Синергия 2». А вот сварку и окраску кузовов будет вести елабужский завод «Соллерс Форд» — об этом говорил генеральный директор марки Aurus Адиль Ширинов.

Как видим, в родной автопром, наконец, начали вкладывать деньги. Так, компания «Соллерс Форд» получила льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) на 500 миллионов рублей: эти деньги пойдут на запуск производства современного турбодизеля.

В свою очередь, «Группа ГАЗ» на те же 500 000 000 заимствованных рублей создаст производство сложных отливок для двигателей внутреннего сгорания. Вдобавок предприятие планирует отливать всевозможные автокомпоненты.