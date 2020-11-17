Bentley начала выпуск экономичной версии роскошного седана Flying Spur

Разумеется, замена шестилитрового мотора на четырехлитровый положительно скажется на ценах. По данным портала «АвтоВзгляд», с «восьмеркой» Bentley будет стоить примерно на 2,5 млн рублей дешевле «двенашки»! А еще 4.0 умеет отключать половину цилиндров при низких нагрузках, что гарантирует неплохую топливную экономичность (если она, конечно, волнует владельцев британского «премиума»).

Хотя представители марки уверены: машину выберут не скряги, а те, кто любит сидеть за рулем, не доверяя управление машиной наемному шоферу. А все потому, что отказ от четырех цилиндров изменил развесовку модели, что заметно улучшило управляемость. Вдобавок новинка лучше подходит для «дальнобойных прохватов»: на одном баке 550-сильный седан может проехать больше 700 километров.

Кстати, недавно до нашей Необъятной «докатился» обновленный Bentley Bentayga. Что изменилось, сколько стоит, когда появится в шоу-румах — на эти и другие вопросы ответил портал «АвтоВзгляд».