Bentley начала выпуск экономичной версии роскошного седана Flying Spur

Восьмицилиндровый Bentley Flying Spur почти ничем не отличается от старшего брата внешне: другие патрубки системы выпуска заметят, пожалуй, только знатоки.
В плане динамики — тоже паритет: до «сотни» младший седан выстреливает за 4,1 секунды, тогда как мотор W12 позволяет выполнять это упражнение за 3,8 секунды. Максимальная скорость Flying Spur V8 — 318 вместо 333 км/ч.
Разумеется, замена шестилитрового мотора на четырехлитровый положительно скажется на ценах. По данным портала «АвтоВзгляд», с «восьмеркой» Bentley будет стоить примерно на 2,5 млн рублей дешевле «двенашки»! А еще 4.0 умеет отключать половину цилиндров при низких нагрузках, что гарантирует неплохую топливную экономичность (если она, конечно, волнует владельцев британского «премиума»).
Хотя представители марки уверены: машину выберут не скряги, а те, кто любит сидеть за рулем, не доверяя управление машиной наемному шоферу. А все потому, что отказ от четырех цилиндров изменил развесовку модели, что заметно улучшило управляемость. Вдобавок новинка лучше подходит для «дальнобойных прохватов»: на одном баке 550-сильный седан может проехать больше 700 километров.
Кстати, недавно до нашей Необъятной «докатился» обновленный Bentley Bentayga. Что изменилось, сколько стоит, когда появится в шоу-румах — на эти и другие вопросы ответил портал «АвтоВзгляд».