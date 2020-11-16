ГИБДД может сделать виновным в аварии любого: типичный пример

Сперва в бочки врезался KIA Rio, в котором пострадали пятеро пассажиров, включая ребенка. Через несколько минут на скользкой от мыльного раствора дороге не справилась с управлением девушка-водитель KIA Sportadge. А перед самым прибытием экипажа ДПС, Audi A4 догнал ехавший впереди автопоезд Scania: водитель фуры увидел рассыпавшиеся емкости раньше других, начал перестраиваться, и в него на полном ходу «вошел» немецкий седан.

Двое пассажиров Audi скончались сразу же, третий умер в реанимации. Водитель А4 выжил, и теперь будет отвечать по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как установила экспертиза, водитель «немца» ехал со скоростью 105 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. Поэтому за гибель троих пассажиров теперь предстоит отвечать именно ему, а не дальнобойщику, который «потерял» бочки с мылом! Хочется спросить следствие: а где логика?

А логики нет. Недавно «АвтоВзгляд» уже рассказывал, как ГИБДД спaсает виновников ДТП от наказания. А еще премьер-министр РФ подписал постановление, благодаря которому официальные показатели аварийности на дорогах России в будущем году гарантированно улучшатся. Но только потому, что из учета некоторые видв дорожных инцидентов, пока еще считающихся ДТП, просто перестанут учитываться. Так и живем.