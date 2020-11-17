Nissan опроверг слухи о раздоре с Mitsubishi

Официальный пресс-релиз с опровержением вышел после того, как агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что Nissan может продать либо часть акций, либо всю долю в «Митсу». Мол, причиной такого решения стал кризис, вызванный коронавирусом.

Представители «Ниссан» назвали такое сообщение спекуляцией и отметили, что производитель продолжает трансформировать бизнес в соответствии с принятыми ранее программами Nissan Next и Small but Beautiful.

Напомним, что Nissan купил 34% акций Mitsubishi Motors чуть больше четырех лет назад. Общая сумма сделки составила 2,3 миллиарда долларов. Инициатором такого решения был Карлос Гон, занимавший на тот момент высшие руководящие посты Renault, Nissan и Mitsubishi.

Скандал с его увольнением стал катализатором кризиса, для преодоления которого альянс принял ряд стратегических решений, касающиеся усиления сотрудничества между брендами, ради сокращения расходов.