Почему шипованные шины нужны даже осенью, когда нет снега

Действительно, шипы скрежещут по асфальту и многих этот факт раздражает. Однако это мелочная придирка, ведь пользы от «громких» шин несравнимо больше.

Например, «гвозди» помогут остановить автомобиль при гололедице. Это опасное явление появляется на дороге поздней осенью, когда погода переменчива. Ночью уже сыро, а температура держится около нуля. Таких условий достаточно, чтобы на асфальте образовалась тонкая корка льда. Как правило, она настолько мала, что водитель ее не видит. Ну а когда начинает тормозить, то понимает, что это надо было делать раньше. Нешипованные и всесезонные шины в таких условиях не помогут. Ведь на льду тормозит именно шип. А на «гвоздях» машина остановится увереннее и быстрее.

Похожая ситуация может произойти и при спуске по грунтовой дороге. В колеях за ночь появляется лед. Это повышает опасность того, что летние шины начнут скользить. Если грунтовка станет круче, а колея глубже, ускорение скорости спуска приведет к тому, что при повороте руля внешнее колесо упрется в край колеи и возникнет эффект опрокидывания. Так машину можно и на бок положить. «Шиповки» в этом случае обеспечат лучший контроль над машиной, чем любая другая «обувь».