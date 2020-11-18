LADA Niva Legend: АВТОВАЗ начал выпуск «нового» внедорожника

В свое время бренд «Нива» перешел концерну General Motors, поэтому второе поколение внедорожника продавали как Chevrolet Niva, а первое стало называться LADA 4x4. В прошлом году GM продал свою долю акций АВТОВАЗу, после чего тольяттинский автогигант не только оказался единоличным хозяином автозавода, где выпускают «Шнивы», но и вернул себе права на легендарное название.

Поэтому сейчас ничто не мешает переименовать LADA 4x4 обратно. Скажем, машину можно назвать Niva Classic или Niva Legend.

Однако, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» на АВТОВАЗе, переименование классической модели не планируется — он продолжит носить имя LADA 4x4. Шильдики «Niva Legend» (то есть «легендарная») представитель компании никак не прокомментировал. Но можно предположить, что это будет некая спецверсия заслуженного внедорожника.

Добавим, что недавно АВТОВАЗ выпустил новый вариант LADA 4x4. Кроме того, несколько источников опубликовали сенсационную новость, которая мгновенно разлеталась по соцсетям: «АВТОВАЗ родит первый премиальный кроссовер под именем LADA Slava». Портал «АвтоВзгляд» оперативно выяснил, так ли это на самом деле.