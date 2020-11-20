Renault похвасталась колоссальными продажами своих машин в России

Как легко догадаться, главным бестселлером Renault стал Logan: с 2005 года, когда сборку этой модели запустили на столичном заводе «Автофрамос», своих владельцев нашли более 760 тысяч седанов. Вторым по популярности стал кроссовер Renault Duster: с 2011 год года его тираж превысил 440 тысяч экземпляров. А замкнул тройку абсолютных хитов хетчбэк Renault Sandero с результатом 366 тысяч.

Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», Renault Logan только что отпраздновал в России два больших юбилея. Первый — это 15-летие с начала производства, а второй — выпуск экземпляра под номером «750 000». Это была машина второго поколения, которая через некоторое время уступит место совершенно новому «Логану».

Также ходят слухи о скором появлении у нас свежего «Дастера». Выпуск модернизированной версии сверхпопулярного кроссовера Renault Duster, по последним данным, должен стартовать в следующем году в Тольятти на АВТОВАЗе.