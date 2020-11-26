Haval начал строить в России новый завод

Фото производителя.
Компания Haval, у которой под Тулой есть собственная сборочная площадка, решила пойди дальше, построив завод по выпуску двигателей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил некоторые подробности «большой стройки».

Производство двигателей разместят возле основного сборочного конвейера, притом темпы стройки декларируются поистине стахановские: запустить сборку ДВС планируется до конца 2022 года, то есть — через 2 года! Ежегодно Haval готов делать 80 000 движков, для чего компания наймет 300 сотрудников. По планам китайской компании, агрегатами российского производства будут оснащаться 90% продаваемых машин.

К слову, в этом году компания «Хавэйл» собирается закрыть текущий год с результатом в 15 000 реализованных автомобилей. И куда тогда девать 80 000 моторов? Оказывается, китайцы работают на перспективу: задача до 2025 года — увеличить объемы в 10 раз, став при этом еще и брендом номер один по продаже кроссоверов и внедорожников. Под эти амбициозные цели и закладываются мощности будущего моторного завода.

Напомним, что сегодня «Хавэйл» выпускает на своем сборочном предприятии полного цикла под Тулой четыре модели: бестселлеры F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

А вот родственные пикапы GWM Wingle 7 пока завозят из Китая. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», китайская модель займет нишу между УАЗ «Пикап» и Mitsubishi L200.

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26 ноября 2020
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