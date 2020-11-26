Haval начал строить в России новый завод

Производство двигателей разместят возле основного сборочного конвейера, притом темпы стройки декларируются поистине стахановские: запустить сборку ДВС планируется до конца 2022 года, то есть — через 2 года! Ежегодно Haval готов делать 80 000 движков, для чего компания наймет 300 сотрудников. По планам китайской компании, агрегатами российского производства будут оснащаться 90% продаваемых машин.

К слову, в этом году компания «Хавэйл» собирается закрыть текущий год с результатом в 15 000 реализованных автомобилей. И куда тогда девать 80 000 моторов? Оказывается, китайцы работают на перспективу: задача до 2025 года — увеличить объемы в 10 раз, став при этом еще и брендом номер один по продаже кроссоверов и внедорожников. Под эти амбициозные цели и закладываются мощности будущего моторного завода.

Напомним, что сегодня «Хавэйл» выпускает на своем сборочном предприятии полного цикла под Тулой четыре модели: бестселлеры F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

А вот родственные пикапы GWM Wingle 7 пока завозят из Китая. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», китайская модель займет нишу между УАЗ «Пикап» и Mitsubishi L200.