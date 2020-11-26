Stellantis: автоконцерны спасают свой бизнес и объединяются

Повестка дня и проекты резолюций уже вынесены на голосование акционеров каждой компании. Сделку могут заключить уже 4 января 2021 года. В результате, на мировой арене появится крупный автоконцерн, которому хотят дать название Stellantis. Слово образовано от латинского глагола «stello», что в переводе означает «сиять звездами».

Главнае цель объединения — снижение расходов и унификация производства. Ведь из-за пандемии коронавируса автомобильная отрасль сейчас переживает острый кризис. Также у производителей появится возможность выхода на новые рынки.

Напомним, что у концерна FCA хорошие позиции в Северной и Южной Америке, благодаря таким маркам, как Jeep и Ram, а у PSA — в Европе, хотя обе компании продают свои автомобили по всему миру.

Если сделка состоится, альянс, повторимся, станет четвертым автопроизводителем в мире. Общий объем выпуска машин всех марок достигает уже сейчас 8,7 млн. машин в год, а доход равнее 170 млрд. евро.