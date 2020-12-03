Что осталось за кадром: печальные подробности о новой LADA Niva 2021

Первое и главное — это не компьютерная графика, как могло показаться многим, а фотографии реального автомобиля. Три машины (две зеленых и одна серебристая) сейчас находятся в Сочи, где проходит рекламная съемка будущей новинки.
Собственно, внезапный «слив» нескольких снимков расстроил всю рекламную кампанию: как сейчас принято, машину хотели раскрывать по частям, сохраняя интригу до самого последнего момента.
Кстати, отвечая на популярный вопрос: это не новое поколение «Нивы», а глубокий рестайлинг той машины, которая до этого продавалась как Chevrolet Niva. Поэтому большая часть кузовных панелей, кроме передних крыльев и крышки капота, осталась прежней. Сзади — что подтверждает свежая фотография — новинку отличают лишь другие бампер и фонари.
Салон, по информации портала «АвтоВзгляд», вообще останется почти нетронутым: в целях экономии АВТОВАЗ решился лишь на легкий декор существующей передней панели, а также поменял обивки сидений. А жаль… Под столь эффектную внешность хотелось бы заролучить не менее эффектный интерьер. Но экономика, как известно, должна быть экономной.
В плане техники «Ниву» ждут совсем точечные перемены. Если быть точнее, то модели достанутся некоторые мелкие новшества, которые внедрялись на родственной LADA 4x4, но не дошли до «Шнивы», когда она была под крылом совместного предприятия GM-АВТОВАЗ.
Добавим, что АВТОВАЗ должен был намекнуть на рестайлинг «Нивы» перед Новым годом, а презентация провести сразу после новогодних праздников. Но теперь эти планы могут измениться… Впрочем, старт продаж по-прежнему запланирован на февраль 2021 года.
Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», с конвейера АВТОВАЗа сошло несколько внедорожников LADA 4x4, у которых вместо привычного шильдика закреплена табличка «Niva Legend». И мы поспешили выяснить, что это за автомобиль.