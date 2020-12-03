Что осталось за кадром: печальные подробности о новой LADA Niva 2021

Первое и главное — это не компьютерная графика, как могло показаться многим, а фотографии реального автомобиля. Три машины (две зеленых и одна серебристая) сейчас находятся в Сочи, где проходит рекламная съемка будущей новинки.

Собственно, внезапный «слив» нескольких снимков расстроил всю рекламную кампанию: как сейчас принято, машину хотели раскрывать по частям, сохраняя интригу до самого последнего момента.

Кстати, отвечая на популярный вопрос: это не новое поколение «Нивы», а глубокий рестайлинг той машины, которая до этого продавалась как Chevrolet Niva. Поэтому большая часть кузовных панелей, кроме передних крыльев и крышки капота, осталась прежней. Сзади — что подтверждает свежая фотография — новинку отличают лишь другие бампер и фонари.