Ольга Серябкина будет продвигать JAC J7

JAC J7 рисовал дизайнер Даниэль Гальоне, который до этого работал над внешностью автомобилей Alfa Romeo, Lancia и Maserati, поэтому выглядит «семерка» достаточно стильно. По мнению пиарщиков китайского бренда, новая модель и российская певица смотрятся вместе весьма гармонично, ведь у обеих — яркий и запоминающийся образ.

Что касается самого лифтбэка, то по размерам он немного превосходит новое поколение Skoda Octavia. Ввозить J7 будут из Казахстана, где модель делают по методу крупноузловой сборки. Единственным доступным мотором заявлен турбированный движлк объемом 1, 5 л (136 л. с.), а вот трансмиссию можно выбрать из двух предложенных: шестиступенчатой «механики» и вариатора.

Известно, что комплектаций готовится три — Basic, Comfort и Luxury. В базовую включены светодиодная оптика, цифровая приборная панель, пара подушек безопасности, продвинутая медиасистема плюс задние датчики парковки. Однако цены российское представительство марки JAC все еще предпочитает скрывать, дожидаясь полноценной премьеры.

К слову, статус амбассадора другого китайского бренда — марки GAC — носит рэпер Баста. Так что пиарить поднебесный автопром наши звезды не считают зазорным. Интересно, когда у АВТОВАЗа появится крутое медийное лицо?