Hyundai приступила к сборке грузовиков Mighty в России

Грузовики серии Mighty вышли на российский рынок летом прошлого года. А теперь для них освоили сварку, окраску и контроль качества кабин, притом на всех этапах применяется роботизированное оборудование. В следующем году линейку коммерческих машин пополнит Hyundai Mighty EX10 полной массой 10,5 тонны, который также локализуют по «полной программе».

Что касается «младшей» версии EX8 грузоподъемностью около 5 тонн, то она оснащается трубодизелем объемом 2,9 л (160 л. с.) и 5-ступенчатой коробкой передач. На выбор клиенту предложены автомобтли в трех исполнениях по длине колесной базы — от 3 400 до 4 200 мм.

Более крупный EX9 существует в двух модификациях по размеру базы: на 10 и 12 европаллет, соответственно. Ему полагается двигатель помощнее — объёмом 3,9 литра и мощностью 170 л. с. С этим агрегатом состыкована механическая 6-ступенчатая коробка.

Кстати, тот же калининградский «Автотор» еще осенью начал сваривать и окрашивать кузова для седана Hyundai Sonata. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», такие машины начали поступать к дилерам. Притом с новыми ценниками.