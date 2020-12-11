Как, чем и почему изменилась марка LADA за несколько лет

Автомобиль в России — больше, чем транспортное средство. Во-первых, для многих он стал буквально членом семьи, а во-вторых, одним из самых важных приобретений в жизни. Поэтому к выбору новой машины и последующему обслуживанию, вернее сказать, уходу, подходят традиционно трепетно и с большой расстановкой. Не торопясь.

Выбор этот, как известно, начинается не со знакомства, а с места первого свидания. Порой именно дилерский центр и конкретный его сотрудник влияют на принятие итогового решения куда больше, чем технические характеристики и форм-фактор.

Фундамент любого продуктивного и оттого долгого сотрудничества закладывается в считанные секунды в момент первого знакомства. А умение находить общий язык с любым клиентом и приходить на помощь в сложной ситуации — укрепляют его, подобно стальной арматуре.