Опубликовано первое фото Toyota Land Cruiser Prado нового поколения

Как сообщает BestCarWeb, новый «Прадик» выйдет на рынок в 2022 году вслед за флагманским Land Cruiser 300. По данным издания, в длину автомобиль растянется до 4850 мм, сохранив агрегатную базу и раму лонжеронного типа.

Внедорожнику достанется прежний, недавно модернизированный 2,8-литровый дизель мощностью 204 л. с. (500 Нм крутящего момента). А позднее японцы обещают выкатить и гибрид.

Среди прочих новшеств — куча свежих опций, большой букет систем безопасности, подретушированные панели кузова, новые светотехника и бамперы.

Нынешняя генерация модели продается в России по цене от 2 760 000 рублей. Кстати, портал «АвтоВзгляд» не так давно испытал Toyota Land Cruiser Prado с новым дизельным мотором: подробнее — здесь.