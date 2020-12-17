Hyundai разработала новый мощный мотор для кроссоверов и седанов

Фото: АвтоВзгляд
Похоже, корейцы ударились в развитие городских «зажигалок» с раллийными задатками. Для линейки Hyundai N компания разработала совершенно новый мотор объемом 2,3 литра, умеющий раскручиваться до пиковых 7000 оборотов.

По информации Kyunghyang Shinmun, «подогретый» движок отличается иной конфигурацией системы впрыска, а также новой конструкцией блока цилиндров. Вероятно, решения позаимствованы у раллийных автомобилей Hyundai.

По неподтвержденным данным, мощность агрегата превысит 295 лошадиных сил. Неужели столь грозный мотор появится на ближайшей новинке N-подразделения — «горячем» кроссовере Hyundai Tucson? Впрочем, не исключено, что азиаты раскочегарят и седан Sonata. Что ж, поживем — увидим.

Напомним, что в России семейство N представлено лишь одной моделью — хетчбэком Hyundai i30N, в чьем моторном отсеке — в зависимости от комплектации — трудится табун из 249 или 275 «жаребцов».

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17 декабря 2020
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