У обновленной LADA Niva будет старый мотор

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», машина на фотографии — не новое поколение «Нивы», а глубокий рестайлинг той машины, которая до этого продавалась, как Chevrolet Niva. Большая часть кузовных панелей осталась прежней, однако передние крылья и крышка капота созданы заново. Сзади авто получит другие бампер и фонари.

В плане техники — лишь точечные доделки. Если верить сертификационным документам, старый 80-сильный атмосферник объемом 1,7 литра сохранит свое присутствие под капотом. Также никуда не делись 5-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод.

Интересно другое. В сертификат вписаны версии на 4 и 5 мест, притом «пятиместка» оказалась длиннее сразу на 5 сантиметров. Посмотрим, что это значит, как только LADA Niva справит долгожданную премьеру. Пока же машина засветилась лишь на шпионских снимках.

И еще. Марка LADA, наконец, перестала скрывать за семью печатями рестайлинговый Largus: универсал показали на единственном официальном снимке. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», старт продаж новинки состоится в первом полугодии следующего года.

К слову, главный отечественный автомобильный бренд за последнее время сумел кардинально поменять не только модельный ряд, но и отношение к своим автомобилям. И мы решили выяснить, как ичем изменилась марка LADA за несколько лет.