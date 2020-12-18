Российская «Соллерс Инжиниринг» помогает немцам создать новый грузовик

Базовой моделью должен стать легкий коммерческий электромобиль для служб доставки. Используя облегченные материалы и современную компоновку, создатели планируют добиться грузоподъемности на 10—12% выше, чем у конкурентов.

Объявлено, что грузовичок Reload будет оснащаться модульной батареей емкостью от 50 до 90 кВт, которая обеспечит запас хода от 120 до 250 км, соответственно. Также авторами проекта изначально закладывается водородная версия, способная проезжать примерно 1000 км.

По планам компании, до момента выхода с конвейера первого электрического грузовика Reload может пройти от 3,5 до 4 лет. И это при условии, что при разработке Reload готова использовать некоторые компоненты (включая силовую установку) от «ведущих мировых поставщиков».

От «Соллерс Инжиниринг» потребуется создать и выпустить машину в серийное производство. К слову, в качестве одной из потенциальных донорских платформ рассматривается Ford Transit, который в России как раз собирается на мощностях компании Sollers-Ford.

И продолжая тему комтранса. Свист турбины и дизельный рокот скоро перестанут быть главной приметой грузовых автомобилей… Сразу семь компаний, выпускающих коммерческий транспорт, пошли на радикальные меры, готовясь навсегда отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

И еще одна «окологрузовая» новость: КамАЗ презентовал электрический хетчбэк «Кама-1». Портал «АвтоВзгляд» не только внимательно рассмотрел новинку, но и подготовил первый видеообзор «Оки» нового поколения.