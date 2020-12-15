Вместо «Шипов»: водителей хотят приучить клеить на машину новый стикер

Эту бы энергию — в мирное русло. Но нет. Национальная техническая инициатива (НТИ) «Автонет» хочет ввести специальный знак для автомобилей, оборудованных «устройствами передачи данных». Проще говоря, если у тебя стоит «ЭРА-ГЛОНАСС» или «Платон» — клей наклейку.

Бред? Пожалуй. Тем более, что задача таблички — «повысить цифровую грамотность владельцев». О том, как изображение «автомобиля в желтом круге, с крыши которого исходят волны» даже теоретически может повысить грамотность, не уточняется.

Единственная отрада — новый знак будет иметь неофициальный характер. Проще говоря, хочешь клей, а хочешь — не клей. Но авторы задумки считают, что такие стикеры должны выдавать продавцы новых автомобилей. Сам символ представят на специализированном мероприятии (!) Urban Mobility.

Но что там очередная бредовая наклейка? В машины россиян хотят внедрить самые настоящие «жучки». Портал «АвтоВзгляд» разобраля, какая новая электроника и как будет следить за каждым автовладельцем.