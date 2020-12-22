SsangYong попросил признать себя банкротом

В Корее существует государственная программа, которая откладывает решение суда по банкротству, давая компании три месяца на решение проблем. Кроме того, власти помогают начать диалог между должником и кредиторами. Так что об окончательной гибели бренда SsangYong речи вроде бы не идет. Более того, для производсителя автомобилей сейчас вовсю ищут инвестора.

Впрочем, нам от этих новостей ни горячо, ни холодно, ведь продажи «СсангЙонгов» в России без лишнего шума свернулись два года назад. И о возвращении бренда теперь уж точно не может идти даже речи…

К слову, партнером корейцев долгое время выступала компания Sollers. Ее «дочка», фирма «Соллерс Инжиниринг» сейчас помогает немецкой Reload Motors создать коммерческий электромобиль, который бы выпускался ежегодным тиражом до 20 000 экземпляров.