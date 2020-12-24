JAC завалит Россию кроссоверами

Между тем, S3 пережил серьезный рестайлинг: что из этого вышло, можно увидеть на заглавном фото. Конкурент «Дастера» радикально сменил имидж, и в таком виде готовится покорять Россию. Во всяком случае, премьера намечена на апрель.

Дальше — больше. В июле должен появиться более крупный кроссовер JAC X4, которому, вероятно, придется сменить имя, иначе не миновать сканадала с BMW. В родном Китае модель оснащается полуторалитровым мотором (150 л. с.), вариатором и передним приводом.

И, наконец, в октябре китайцы презентуют пикап JAC T8 Pro. Это крупная машина (5325 мм), предлагающая на выбор несколько бензиновых и дизельных двигателей, а также задний и полный привод. Но какие из этих версий придут в наши края, пока неизвестно.

Продолжая тему китайского автопрома, поздравим российский офис Chery с 15-летием. В честь этого события решено выпустить на рынок небольшую серию «особых» кроссоверов Tiggo 4. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем юбилейный вариант отличается от обычного.