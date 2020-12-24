JAC завалит Россию кроссоверами

Фото производителя.
Китайские марки перестали быть изгоями на нашем рынке. Пример тому — Geely, которая бьет один рекорд продаж за другим. Впрочем, не у всех «поднебесных» брендов дела идут одинаково бодро! Скажем, JAC пока не выбрался в лидеры. Но планирует: не зря же компания готовит сразу несколько новинок.

По большому счету, JAC уже сейчас располагает неплохой гаммой. У него есть пикап Т6, парочка кроссоверов S3 и S5, плюс электрический хетчбэк iEV7S.

Вдобавок премьеру только что справил новейший лифтбэк J7, который взялась продвигать красавица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Serebro.

  • JAC T8 Pro
    Фото производителя.
  • JAC X4
    Фото производителя.

Между тем, S3 пережил серьезный рестайлинг: что из этого вышло, можно увидеть на заглавном фото. Конкурент «Дастера» радикально сменил имидж, и в таком виде готовится покорять Россию. Во всяком случае, премьера намечена на апрель.

Дальше — больше. В июле должен появиться более крупный кроссовер JAC X4, которому, вероятно, придется сменить имя, иначе не миновать сканадала с BMW. В родном Китае модель оснащается полуторалитровым мотором (150 л. с.), вариатором и передним приводом.

И, наконец, в октябре китайцы презентуют пикап JAC T8 Pro. Это крупная машина (5325 мм), предлагающая на выбор несколько бензиновых и дизельных двигателей, а также задний и полный привод. Но какие из этих версий придут в наши края, пока неизвестно.

Продолжая тему китайского автопрома, поздравим российский офис Chery с 15-летием. В честь этого события решено выпустить на рынок небольшую серию «особых» кроссоверов Tiggo 4. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем юбилейный вариант отличается от обычного.

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24 декабря 2020
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