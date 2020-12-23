Почему опытные водители хранят в салоне авто пластиковые бутылки

Пластиковая бутылка от газировки и минералки, пожалуй, самый распространенный вид мусора. Их хватает и в багажниках, и в гаражах, и на дачах. Россия только начинает свой путь в сторону переработки мусора и отходов, поэтому пластик пока никому особо не интересен. Однако есть и те, кто бережно складывает самые обыкновенные пластиковые бутылки, ведь им найдется весьма интересное и удобное применение. Вернее, их горлышкам.
Дело в том, что горлышко, точнее винтовая его часть, состоит из очень плотного и толстого пластика, сломать который практически невозможно. Ну, разумеется, без использования специального инструмента и аналогичных намерений. Зато при нагреве он достаточно быстро деформируется, сохраняя свою прочность. Подметив эту особенность, наши русские «левши» быстро нашли применение этой условной заготовке, которая в избытке валяется прямо под ногами.
Гайка с барашком — изобретение невероятно удобное, не требующее для установки и снятия специального инструмента. Плотно затянуть крепеж можно даже рукой. Однако есть у нее и негативная сторона: в случае необходимости, нужного размера не найдется не то что под рукой, но и в соседнем магазине. А ведь крепить таким образом различные регулярно используемые соединения хочется всем. Тут-то и поможет самая обыкновенная пластиковая бутылка.
Зажав в тисках болт нужного размера, нужно законтрить на нем гайку, подготовить строительный фен и пассатижи, а также ту самую бутыль от минералки. Срезаем с нее винтовое «навершие» и прогреваем феном ровно до тех пор, пока пластик не начнет «гулять». Греть до жидкого не стоит, но проводить всю процедуру нужно в непосредственной близости от тисков с искомой гайкой. Разогрев до нужно температуры — искать лучший вариант можно бесконечно долго, ведь материала хватает — нудно опустить горлышко на гайку и плотно сжать пассатижами, продержав до тех пор, пока пластик схватится.
Таким нехитрым образом можно получить гайку с барашком нужного размера, обладая лишь пластиковой бутылкой и желанием. Теперь крепление лопаты на багажнике внедорожника, фиксация различных инструментов на местах их хранения и многое другое станет происходить не только удобнее, но и намного быстрее. Более того, можно наделать гаек впрок, аккуратно их сложив и восполняя запас по мере износа или поломки. Ведь процесс требует лишь толику свободного времени и немного желания. А уж материал для изготовления найдется всегда.