Почему опытные водители хранят в салоне авто пластиковые бутылки

Пластиковая бутылка от газировки и минералки, пожалуй, самый распространенный вид мусора. Их хватает и в багажниках, и в гаражах, и на дачах. Россия только начинает свой путь в сторону переработки мусора и отходов, поэтому пластик пока никому особо не интересен. Однако есть и те, кто бережно складывает самые обыкновенные пластиковые бутылки, ведь им найдется весьма интересное и удобное применение. Вернее, их горлышкам.

Дело в том, что горлышко, точнее винтовая его часть, состоит из очень плотного и толстого пластика, сломать который практически невозможно. Ну, разумеется, без использования специального инструмента и аналогичных намерений. Зато при нагреве он достаточно быстро деформируется, сохраняя свою прочность. Подметив эту особенность, наши русские «левши» быстро нашли применение этой условной заготовке, которая в избытке валяется прямо под ногами.

Гайка с барашком — изобретение невероятно удобное, не требующее для установки и снятия специального инструмента. Плотно затянуть крепеж можно даже рукой. Однако есть у нее и негативная сторона: в случае необходимости, нужного размера не найдется не то что под рукой, но и в соседнем магазине. А ведь крепить таким образом различные регулярно используемые соединения хочется всем. Тут-то и поможет самая обыкновенная пластиковая бутылка.