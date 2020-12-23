Простой и эффективный способ очистить двигатель от отложений

Лучший автомобиль — это новый автомобиль. Знаменитое высказывание Генри Форда с годами не только не растеряло актуальности, но и стало еще более насущным. Дело в том, что современные автомобили стали куда более сложными и технологичными, форсированными и экономичными, чем во времена легендарного американца. И оттого, чтобы дольше сохранять свои заводские характеристики в условиях активной эксплуатации, они требуют к себе внимания с самых первых дней. Но внимания очень бережного.
Даже самое высококачественное топливо образует отложения на внутренних деталях двигателя в процессе его эксплуатации. Такие отложения со временем приводят к нарушению первоначальной регулировки двигателя, ухудшают надежность и экономичность его работы.
Но как тогда избежать «следов эксплуатации», появление отложений на внутренних элементах мотора, которые в последствие становятся причиной некорректной работы агрегата и повышенного расхода горючего.
Считается, что «волшебной таблеткой» являются специальные присадки, которые заливаются непосредственно в бак и промывают двигатель изнутри, затем сгорая вместе с горючим. Однако у этого метода есть свои недостатки: столь агрессивная химия в силу слишком активного воздействия порой заставляет эти самые отложения отваливаться прямо-таки «кусками», которые уже никак не успевают сгорать в камере вместе с топливом. А это, в свою очередь, может привести к выходу из строя двигателя. Кроме того, мировые производители автомобилей не рекомендуют использовать такие присадки с заливкой их в топливный бак.
Впрочем, есть куда более простое и действенное решение: использование фирменного топлива, которое уже содержит в себе моющие присадки. Например, такого, как топливо Pulsar от Компании «Роснефть», которое, благодаря наличию в составе нужных моющих компонентов, обеспечивает чистоту топливной системы бензиновых двигателей любых модификаций.
С таким топливом двигатель остается изнутри чистый, и прослужит такой автомобиль намного дольше. Бензины Pulsar с октановыми числами 92, 95 и 100 выпускаются крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией, являющейся лидером отрасли, и доступны в 31 регионе России на АЗС «Роснефть». Выбрав заправку Роснефть в своем регионе, можно гарантированно получить качественное топливо, поскольку постоянный и тщательный контроль его качества обеспечивается на всем маршруте транспортировки: от нефтеперерабатывающего завода до заливной горловины бензобака заправляемого автомобиля.
Используя топливо Pulsar, которое уже содержит в своем составе моющие присадки, можно не только очистить элементы топливной системы, сберечь двигатель и топливный насос, предотвратить появление новых отложений, но и вернуть динамику своего автомобиля к заводским показателям. Эффект «лошади разбежались» (это когда еще относительно «свежий» автомобиль перестает выдавать прописанную в заводской документации мощность и едет куда медленнее, чем в совсем «молодые» годы) зачастую связан именно с загрязненной топливной системой и забитыми форсунками. И помочь двигателю вернуться к заявленным параметрам работы и как можно дольше сохранять их можно планомерной чисткой системы современными фирменными бензинами с моющими компонентами, такими как Pulsar от Роснефть.
Все машины, которые эксплуатируются в больших городах, живут в режиме повышенной нагрузки. Самое тяжелое испытание для них — пробки и сотни мото-часов в год на холостом ходу. И чем старше автомобиль, тем уже больше он требует внимания к себе.
Но решать возникающие проблемы по мере их наступления в итоге выходит очень дорого. Такой подход обогатит только СТО, не привнеся чувство спокойствия владельцу и долголетия его машине. Гораздо мудрее и финансово целесообразнее регулярно проводить превентивные процедуры: начиная от обычной мойки машины и заканчивая использованием только качественного современного горючего, которое, помимо своего основного назначения, гарантирует узлам и агрегатам дополнительную чистку и продление ресурса. Такое горючее сегодня в России уже есть.