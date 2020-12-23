Простой и эффективный способ очистить двигатель от отложений

Но как тогда избежать «следов эксплуатации», появление отложений на внутренних элементах мотора, которые в последствие становятся причиной некорректной работы агрегата и повышенного расхода горючего.

Считается, что «волшебной таблеткой» являются специальные присадки, которые заливаются непосредственно в бак и промывают двигатель изнутри, затем сгорая вместе с горючим. Однако у этого метода есть свои недостатки: столь агрессивная химия в силу слишком активного воздействия порой заставляет эти самые отложения отваливаться прямо-таки «кусками», которые уже никак не успевают сгорать в камере вместе с топливом. А это, в свою очередь, может привести к выходу из строя двигателя. Кроме того, мировые производители автомобилей не рекомендуют использовать такие присадки с заливкой их в топливный бак.

Впрочем, есть куда более простое и действенное решение: использование фирменного топлива, которое уже содержит в себе моющие присадки. Например, такого, как топливо Pulsar от Компании «Роснефть», которое, благодаря наличию в составе нужных моющих компонентов, обеспечивает чистоту топливной системы бензиновых двигателей любых модификаций.