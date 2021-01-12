Новые автомобили Geely будет рисовать экс-дизайнер Bentley

Заменить Хорбери решился Штефан Зилафф (на заглавном фото), в декабре покинувший пост «главного по дизайну» марки Bentley. Теперь Штефан будет руководить дизайном марок — загибайте пальцы — Geely, Lynk & Co, Geometry, LEVC, Terrafugia, Proton и Lotus. Посмотрим, как немец, рисовавший все последние новинки английского бренда, освоится на новом месте…

К слову, одна из последних китайских моделей, созданных при участии Питера Хорбери, — амбициозное кросс-купе Geely Tugella. Спустя всего несколько дней после запуска на рынке этот автомобиль стал настоящим хитом — в последних числах декабря 2020 года новинке отдали предпочтение свыше 260 россиян.

Более того: Geely за год продала в России рекордное количество кроссоверов! В руки наших покупателей дилеры передали без малого 15 500 автомобилей. А это значит, что объем продаж машин китайской марки вырос на 61,2%.