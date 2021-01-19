Hyundai опроверг информацию об утечке данных миллиона российских клиентов

— Мы были очень обеспокоены этой информацией и провели очень тщательное внутреннее расследование с привлечением соответствующих специалистов. Как результат мы должны констатировать, что утечки не было. Мы хотим заверить и мы обязательно проинформируем наших клиентов, потому что было много информации в СМИ, — сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев РБК.

Он также подчеркнул, что растиражированная прессой информация о попадании данных российских владельцев Hyundai в открытый доступ не соответствует действительности.