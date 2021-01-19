Hyundai опроверг информацию об утечке данных миллиона российских клиентов

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Некоторое время назад в отечественных СМИ появились сообщения о массовой утечке персональных данных более, чем 1,3 млн российских владельцев машин марки Hyundai. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает продолжение той истории.

— Мы были очень обеспокоены этой информацией и провели очень тщательное внутреннее расследование с привлечением соответствующих специалистов. Как результат мы должны констатировать, что утечки не было. Мы хотим заверить и мы обязательно проинформируем наших клиентов, потому что было много информации в СМИ, — сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев РБК.

Он также подчеркнул, что растиражированная прессой информация о попадании данных российских владельцев Hyundai в открытый доступ не соответствует действительности.

автоуголовка, уголовный кодекс
19 января 2021
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