В Россию привезут уникальную Toyota Supra, которую нельзя купить

GR Supra для дрифта отличается эксклюзивным кузовом из карбон-кевлара, который позволил снизить массу машины сразу на 420 килограммов. При этом спорткар оснащен двигателем отдачей 1015 л. с., с которым состыкована кулачковая пятиступенчатая коробка. Хотя внешне уникальная Toyota и сохранила знакомый образ серийной двухдверки.
Объявлено, что дрифт-кар примет участие в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) 2021 года. Притом дебют гоночного автомобиля на треке состоится уже совсем скоро: 23–24 января машину на соревнования Sochi Drift Challenge выведет атлет Toyota Gazoo Racing, двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.
И еще одна новость от японской марки. Ее фанаты уже давно ждут премьеру внедорожника Land Cruiser 300. Сперва появилась информация, будто новый «Крузак» будет представлен в самом начале 2020 года, затем сроки перенеслись на осень. После этого японские СМИ уверенно назначили дебют на апрель 2021-го… Теперь же случилась новая корректировка: по версии наших коллег из CarAdvice, презентация TLC 300 состоится 1 августа.