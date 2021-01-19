В Россию привезут уникальную Toyota Supra, которую нельзя купить

Фото производителя.
Японцы неожиданно показали первый гоночный автомобиль для профессионального дрифта, созданный на базе новейшей GR Supra. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», построить уникальную машину помогли специалисты российского представительства Toyota.

GR Supra для дрифта отличается эксклюзивным кузовом из карбон-кевлара, который позволил снизить массу машины сразу на 420 килограммов. При этом спорткар оснащен двигателем отдачей 1015 л. с., с которым состыкована кулачковая пятиступенчатая коробка. Хотя внешне уникальная Toyota и сохранила знакомый образ серийной двухдверки.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Объявлено, что дрифт-кар примет участие в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) 2021 года. Притом дебют гоночного автомобиля на треке состоится уже совсем скоро: 23–24 января машину на соревнования Sochi Drift Challenge выведет атлет Toyota Gazoo Racing, двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.

И еще одна новость от японской марки. Ее фанаты уже давно ждут премьеру внедорожника Land Cruiser 300. Сперва появилась информация, будто новый «Крузак» будет представлен в самом начале 2020 года, затем сроки перенеслись на осень. После этого японские СМИ уверенно назначили дебют на апрель 2021-го… Теперь же случилась новая корректировка: по версии наших коллег из CarAdvice, презентация TLC 300 состоится 1 августа.

производители, автоспорт
19 января 2021
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