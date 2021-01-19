В Россию привезут уникальную Toyota Supra, которую нельзя купить

Объявлено, что дрифт-кар примет участие в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) 2021 года. Притом дебют гоночного автомобиля на треке состоится уже совсем скоро: 23–24 января машину на соревнования Sochi Drift Challenge выведет атлет Toyota Gazoo Racing, двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.

И еще одна новость от японской марки. Ее фанаты уже давно ждут премьеру внедорожника Land Cruiser 300. Сперва появилась информация, будто новый «Крузак» будет представлен в самом начале 2020 года, затем сроки перенеслись на осень. После этого японские СМИ уверенно назначили дебют на апрель 2021-го… Теперь же случилась новая корректировка: по версии наших коллег из CarAdvice, презентация TLC 300 состоится 1 августа.