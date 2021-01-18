Что обязательно нужно проверить в автомобиле после сильных морозов

Главная проблема для авто из-за мороза — потеря гибкости и эластичности ее резиновыми и пластиковыми деталями и механизмами. Тот же мотор состоит не только из железяк. Большинство систем, обеспечивающих его работу, буквально напичкано узлами, содержащими полимерные материалы. Которые неизбежно дубеют на действительно серьезном морозе — когда столбик термометра опускается ниже −20ºС.
Например, трубки вакуумной или топливной систем. Или упругие элементы между опорами двигателя и кузова. Мороз и сам по себе может приводить и к их растрескиванию из-за потери эластичности. Но неприятность может крыться еще и в разнице температур, возникающей в резине и пластике на ходу, когда тот или иной шланг одной стороной греется от блока цилиндров, а другой — коченеет от ледяного ветра, врывающегося снаружи под капот.
Подобные перепады в ускоренном темпе приводят к старению и выходу из строя любого материала из пластика или резины. Не будем забывать и о таких исполнительных механизмах как, например, привод дроссельной заслонки или актюатор турбонагнетателя. И там, и там применяются пластиковые шестеренки. Их материал, становясь хрупким из-за мороза, быстрее изнашивается, приближая дату недешевого ремонта.
Для многих автовладельцев порой становится неприятным сюрпризом, когда они обнаруживают по весне, что, например, уплотнитель вокруг лобового стекла в каком-то месте перестал выполнять свои функции и сквозь него в салон начала течь вода.
Причиной этой неприятности вполне мог стать сильный мороз. Резина и клей, скрепляющие «лобовуху» с кузовом, из-за него твердеют. Представьте, что при этом машина либо попадает в серьезную выбоину, либо водитель заставляет ее заехать на бордюр или преодолеть какое-то серьезное препятствие.
В любом из вышеописанных случаев кузов изгибается и скручивается. Потерявшее эластичность уплотнение лобового стекла, будучи не в состоянии повторить кратковременное изменение формы металла, в каком-то месте лопается и появляется течь.
Ну и в заключение нельзя не вспомнить, что в подвеске и трансмиссии машины полно полимерных и резиновых деталей — в сайлентблоках, пыльниках ШРУСов, тягах и тому подобных узлах. Находясь в замерзшем состоянии, резиновые и пластиковые элементы теряют эластичность и ускоренно изнашиваются даже от вполне штатных нагрузок.
Таким образом, если вы хотите ездить на машине долго и счастливо, в сильный мороз на ней, по возможности, лучше не выезжать. Когда же настоящая стужа в вашем регионе — явление долговременное, ездить на машине, раз уж приходится, стоит аккуратно, всячески избегая высоких скоростей, наездов одним или двумя колесами на препятствие и соблюдая режим крайне щадящей эксплуатации подвески на первых (после длительно стоянки) двух-трех километрах пути.