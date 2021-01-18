Что обязательно нужно проверить в автомобиле после сильных морозов

Главная проблема для авто из-за мороза — потеря гибкости и эластичности ее резиновыми и пластиковыми деталями и механизмами. Тот же мотор состоит не только из железяк. Большинство систем, обеспечивающих его работу, буквально напичкано узлами, содержащими полимерные материалы. Которые неизбежно дубеют на действительно серьезном морозе — когда столбик термометра опускается ниже −20ºС.

Например, трубки вакуумной или топливной систем. Или упругие элементы между опорами двигателя и кузова. Мороз и сам по себе может приводить и к их растрескиванию из-за потери эластичности. Но неприятность может крыться еще и в разнице температур, возникающей в резине и пластике на ходу, когда тот или иной шланг одной стороной греется от блока цилиндров, а другой — коченеет от ледяного ветра, врывающегося снаружи под капот.

Подобные перепады в ускоренном темпе приводят к старению и выходу из строя любого материала из пластика или резины. Не будем забывать и о таких исполнительных механизмах как, например, привод дроссельной заслонки или актюатор турбонагнетателя. И там, и там применяются пластиковые шестеренки. Их материал, становясь хрупким из-за мороза, быстрее изнашивается, приближая дату недешевого ремонта.

Для многих автовладельцев порой становится неприятным сюрпризом, когда они обнаруживают по весне, что, например, уплотнитель вокруг лобового стекла в каком-то месте перестал выполнять свои функции и сквозь него в салон начала течь вода.