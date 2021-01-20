Не только Niva: АВТОВАЗ сможет делать новые полноприводные модели

Все описанные новшества появились на линии В0, где делают модели Renault, а также LADA Largus и LADA XRAY. Благодаря новой технологии минимизировано использование ручного труда, а значит, качество сборки станет выше.

Куда интереснее другое. Фактически АВТОВАЗ внедрил так называемые «плотины» — напольный конвейер со специальной оснасткой, где происходит компоновка основных элементов (силового агрегата, подрамника и узлов шасси). И теперь на этой линии можно собирать не только моно-, но и полноприводные машины.

Впрочем, действительно новые модели под маркой LADA появятся не раньше 2023 года — это следует из презентации нового плана развития компании Renault. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», будущие разработки фактически окажутся близнецами французских автомобилей.