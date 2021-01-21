В Renault приготовили сразу пять новинок для России

Как рассказал глава российского отделения Renault Ян Птачек, до 2025 года мы увидим пять новинок от французской марки. При этом топ-менеджер предпочел умолчать о том, какие машины к нам пожалуют.

Хотя три ближайших премьеры и без того известны: 11 февраля мы, наконец, увидим второе поколение «Дастера», а затем замрем в ожидании новейших «Логана» и «Сандеро».

Две другие разработки французов покрыты завесой тайны. Однако господин Птачек намекнул,что Renault планирует выйти и в другие сегменты, в том числе — запустить новую модель гольф-класса! И это действительно любопытное заявление.

Кстати, наши чиновники решили оценить глубину локализации моделей отечественной сборки, для чего каждой машине был присвоен рейтинг, учитывающий долю деталей и операций, выполненных внутри России. И марка Renault удивила результатами!