В Renault приготовили сразу пять новинок для России

Фото производителя.
Российская линейка марки Renault сжалась до пяти моделей: это «бюджетники» Logan и Sandero, плюс кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вскоре гамму машин ждет неожиданное расширение.

Как рассказал глава российского отделения Renault Ян Птачек, до 2025 года мы увидим пять новинок от французской марки. При этом топ-менеджер предпочел умолчать о том, какие машины к нам пожалуют.

Хотя три ближайших премьеры и без того известны: 11 февраля мы, наконец, увидим второе поколение «Дастера», а затем замрем в ожидании новейших «Логана» и «Сандеро».

Две другие разработки французов покрыты завесой тайны. Однако господин Птачек намекнул,что Renault планирует выйти и в другие сегменты, в том числе — запустить новую модель гольф-класса! И это действительно любопытное заявление.

Кстати, наши чиновники решили оценить глубину локализации моделей отечественной сборки, для чего каждой машине был присвоен рейтинг, учитывающий долю деталей и операций, выполненных внутри России. И марка Renault удивила результатами!

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21 января 2021
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