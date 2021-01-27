Мощнейший BMW M5 CS россиянам отдадут дешевле, чем немцам

В подвеске появились более жесткие пружины и перенастроенные амортизаторы, а дорожный просвет оказался уменьшен на 5 мм. Из других доработок подметим обилие карбоновых деталей: из этого композита изготовлены крыша, капот, а также «мелочевка» вроде переднего сплиттера, корпусов зеркал и крышки двигателя. В итоге CS разом «похудел» на 70 кг!

Что до внешности, то самой быстрой и мощной «пятерке» перепали фирменный цвет, желтые ходовые огни и передняя решетка «под бронзу». Плюс, конечно, нельзя не заметить огромные «катки» размерностью 275/35 R20 спереди и 285/35 R20 сзади.

Кстати, марка BMW снова задумалась над строительством собственного российского завода. Притом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», финальное решение по этому вопросу будет принято совсем скоро. Хотя BMW M5 Competition CS при любом раскладе будут, разумеется, возить из-за границы.