Мощнейший BMW M5 CS россиянам отдадут дешевле, чем немцам

Фото производителя.
BMW вывела быструю и мощную версию спорт-седана M5 — ее по традиции обозначают приставкой CS. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в России бескомпромиссную «пушку» будут отдавать по 14 000 000 рублей за штуку. А вот европейский прайс — 199 900 евро, то есть 18 220 000 «целковых».

От исходного BMW M5 Competition исполнение CS отличается многим, включая 4,4-литровый V8, форсированный до 635 л. с. (+10). Соответсвенно, прибавка в мощности сделала машину быстрее: до «сотни» седан ускоряется за 3 секунды ровно, тогда как Competition выполняет упражнение за 3,3.

И только максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 305 км/ч. Хотя куда уж больше?

Фото производителя.

В подвеске появились более жесткие пружины и перенастроенные амортизаторы, а дорожный просвет оказался уменьшен на 5 мм. Из других доработок подметим обилие карбоновых деталей: из этого композита изготовлены крыша, капот, а также «мелочевка» вроде переднего сплиттера, корпусов зеркал и крышки двигателя. В итоге CS разом «похудел» на 70 кг!

Что до внешности, то самой быстрой и мощной «пятерке» перепали фирменный цвет, желтые ходовые огни и передняя решетка «под бронзу». Плюс, конечно, нельзя не заметить огромные «катки» размерностью 275/35 R20 спереди и 285/35 R20 сзади.

Кстати, марка BMW снова задумалась над строительством собственного российского завода. Притом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», финальное решение по этому вопросу будет принято совсем скоро. Хотя BMW M5 Competition CS при любом раскладе будут, разумеется, возить из-за границы.

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27 января 2021
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