Toyota вернула себе звание крупнейшего автопроизводителя в мире

Автоконцерн Toyota опубликовал официальный отчет, в котором утверждается, что за прошедший год он продал по всему миру 9,53 млн. своих автомобилей. За тот же период, как сообщалось ранее, немецкий Volkswagen реализовал 9,3 млн. машин. Это означает, что Toyota стала крупнейшим мировым автопроизвоителем по итогам 2020-го года. При том, что Volkswagen получал это звание по результатам продаж в 2018-ом и 2019-ом годах.

Заметим, что первенство Toyota захватила на фоне общего падения продаж в автопроме по итогам прошлого года. Японский концерн, в частности, отчитался о снижении собственных результатов по отношению к 2019-ому году. Тогда им было реализовано на 11,3% авто больше, чем в 2020-ом. Судя по всему, в прошлом году Toyota выручил китайский рынок. На нем компания, в отличии от прочих стран и регионов присутствия, реализовала своей продукции почти на 11% больше, чем годом раньше. И это при том, что Китай считается «родиной коронавируса», поразившего своими последствиями экономику большинства стран. У Volkswagen не нашлось подобной рыночной «палочки-выручалочки». Его подкосило падение продаж новых машин в Европе, до сих пор страдающей от локдаунов, введенных из-за коронавируса.