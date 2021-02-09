Китайцы завоевывают мир: январские продажи Geely перевалили за 156 000 автомобилей

По итогам первого месяца 2021 года холдинг Geely смог пристроить на мировой арене 156 326 автомобилей, включая модели под маркой LYNK & Cо, которая в обозримом будущем должна появиться и в России. Что ж, ждем: изделия отличаются самобытностью и целой россыпью инновационных опций. А уж про агрегатную базу от Volvo и вовсе можно не упоминать.

Кстати, продукция LYNK & Cо в январе 2021 года разошлась тиражом свыше 25 000 экземпляров, а это на 183% больше, чем годом ранее. Таким образом, китайцам удалось превзойти свой месячный рекорд уже седьмой месяц подряд.

Если говорить о моделях Geely, то самыми популярными среди потребителей ожидаемо оказались кроссоверы, нашедшие без малого 94 000 новых владельцев. Менее востребованными стали седаны, которыми обзавелись более 60 000 человек по всему миру.

Стоит добавить, что среди всех проданных автомобилей Geely, почти 5000 составили электрокары и машины на альтернативных видах топлива.

Скажем больше: китайцы усиленно работают над тем, чтобы захватить мировой автопром. Новые платформы и оборудование позволяет им строить четырехколесную технику для других производителей, а также выпускать для сторонних концернов комплектующие и аксессуары. Более того: речь идет о создании целой экосистемы с «подключенными» электрическими и автопилотируемыми машинами.