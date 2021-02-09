Новую Skoda Octavia избавили от главной проблемы

Как известно, все новые автомобили сейчас оснащаются блоками ЭРА-ГЛОНАСС, которые устанавливаются непосредственно на автозаводах. А вот активацией этой системы занимаются уже дилеры перед выдачей конкретного экземпляра покупателю.

После того, как наступил Новый год, у продавцов «Шкод» эта хорошо знакомая им процедура вдруг перестала получаться. А поскольку проблема оказалась массовой, представителям ДЦ поручили заморозить отгрузки.

В итоге выяснилось, что причина — в программной ошибке, так как оператор ЭРА-ГЛОНАСС «не видел» подключаемые машины. На устранение недуга, учитывая длинные каникулы, ушло больше месяца. По данным портала «АвтоВзгляд», «Октавии» начали вручать клиентам только с 7 февраля.

Между тем, Skoda Octavia — знаковая модель для чешского бренда. Поэтому мы во время недавнего тест-драйва этой новинки постарались выяснить, не испортила ли смена поколений этот бестселлер.