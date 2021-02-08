Почему в морозы лучше не ездить на авто с вариатором

Главная проблема вариаторных КП в холодное время года связана с рабочей жидкостью, применяемой в них. На морозе она густеет. Да, в большинстве современных агрегатов этого типа, узел вполне пристойно справляется с относительно небольшим понижением температуры. Но когда показания термометра падают ниже отметки в −10ºС, возникают, скажем так, некоторые нюансы.

Следует иметь в виду, что для рабочей жидкости в гидросистеме вариатора оптимальные температуры начинаются от +60ºС и выше. При более низких «градусах» не обеспечивается нужный уровень силы трения между ремнем и конусами «коробки». По этой причине, когда при холодном вариаторе водитель интенсивно жмет на газ и возникает необходимость передачи большого момента, ремень начинает проскальзывать по конусам, провоцируя задиры на них. Параллельно резко ускоряется износ боковых поверхностей самого ремня.

Кроме того, загустевшая от холода жидкость провоцирует нагнетание избыточного давления в гидросистеме. При этом резко повышается нагрузка на клапаны гидроблока КП и всевозможные резиновые уплотнения. В общем, по всему выходит, что если не хочешь попасть на внезапный и дорогостоящий ремонт вариатора, его следует греть перед тем, как двигаться на машине в привычном стиле по лютому морозу.