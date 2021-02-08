Почему в морозы лучше не ездить на авто с вариатором

Главная проблема вариаторных КП в холодное время года связана с рабочей жидкостью, применяемой в них. На морозе она густеет. Да, в большинстве современных агрегатов этого типа, узел вполне пристойно справляется с относительно небольшим понижением температуры. Но когда показания термометра падают ниже отметки в −10ºС, возникают, скажем так, некоторые нюансы.
Следует иметь в виду, что для рабочей жидкости в гидросистеме вариатора оптимальные температуры начинаются от +60ºС и выше. При более низких «градусах» не обеспечивается нужный уровень силы трения между ремнем и конусами «коробки». По этой причине, когда при холодном вариаторе водитель интенсивно жмет на газ и возникает необходимость передачи большого момента, ремень начинает проскальзывать по конусам, провоцируя задиры на них. Параллельно резко ускоряется износ боковых поверхностей самого ремня.
Кроме того, загустевшая от холода жидкость провоцирует нагнетание избыточного давления в гидросистеме. При этом резко повышается нагрузка на клапаны гидроблока КП и всевозможные резиновые уплотнения. В общем, по всему выходит, что если не хочешь попасть на внезапный и дорогостоящий ремонт вариатора, его следует греть перед тем, как двигаться на машине в привычном стиле по лютому морозу.
Просто так, стоя на месте, «коробку» такого типа не особо то и прогреешь — будет мешать система охлаждения рабочей жидкости. Поэтому у есть два пути, чтобы все-таки пользоваться автомобилем в сильные холода и не «запороть» вариатор: придется греть его либо на месте стоянки, либо в движении. В последнем случае, слегка прогрев мотор, следует медленно и печально тронуться и на малом газу спокойненько двинуться в путь.
Никаких резких стартов со светофора, никаких подъемов в горку, никаких буксований в глубоком снегу — категорически противопоказано! Все это можно будет исполнять не раньше чем через 5—10 км. пробега — в зависимости от того, насколько холодно на улице.
Второй способ прогрева — на месте. Он похож на метод, применяемый для прогрева АКП классической гидротрансформаторной конструкции. При работающем моторе нажимаем на тормоз (или упираем колеса в достаточно высокий бордюр) и переводим селектор управления КП в положение «драйв» или «реверс». И в таком состоянии находимся не менее 10 минут. И можно считать, что вариатор более-менее теплый.
Заметим, что в столь сильные холода, если честно, вариатор лучше вообще не эксплуатировать. Просто потому, что он при такой погоде может вообще никогда не прогреться до приемлемой температуры.