Зачем некоторые водители подливают подсолнечное масло в двигатель авто

Подсолнечное масло на доливку в двигатель: большинство автомобилистов, услышав такое, покрутят у виска и заблаговременно выразят соболезнования по случаю скоропостижной кончины мотора автовладельцу, изъявившему желание попробовать сотворить подобное со своим железным конем. Однако не все так однозначно, как может показаться.
Металлические поверхности двигателя в процессе работы могут разогреваться до 300 градусов. И наряду с антифризом, одной из функций моторного масла является охлаждение рабочих узлов силового агрегата. В зависимости от типа двигателя и режима его работы, температура самой смазки может варьироваться от 90 до 130 градусов по Цельсию. А чтобы масло не угорало стремительно, в нем содержится масса присадок, помогающих, к тому же, сохранить надолго его другие важные свойства: смазка трущихся деталей, повышение компрессии двигателя и антикоррозийную защиту.
А теперь вспомним, что происходит с подсолнечным маслом на сильно разогретой сковороде. Если сравнить состояние одного и того же масла в разогретом состоянии и в бутылке, то не сложно заметить, что на сковороде оно явно жиже. Если продолжать его греть, то впоследствии оно станет водянистым, начнет темнеть и дымить.
Собственно, в стремительной потере вязкости масла из семечек, его смазывающей способности и быстром выгорании и кроется опасность для двигателя. Впрочем, худший вариант развития событий наступит лишь, когда полностью слить с двигателя смазку и залить туда подсолнечного масла. При этом если двигатель уже пожил, то смерть наступит быстрее. Новый же мотор протянет чуть дольше, но впоследствии все равно также издохнет.
А вот чуть-чуть долить в мотор растительного масла за неимением нужного представляется возможным. Вот только важно уточнить, возможен ли этот фокус с вашим автомобилем. Все дело в том, что еще в далеком 2013 году в Японии огромное число автомобилей использовали масла с вязкостью менее 0W-20. Такие масла имеют низкую сопротивляемость — двигателю проще прокрутить коленвал и протолкнуть поршни по цилиндрам. В свою очередь, это положительно сказывается на экономичности. Однако если двигатель автомобиля не приспособлен для работы с подобными маслами, то и пробовать не стоит — оно стремительно будет уходить даже через микротрещинки в системе.
В общем, в любом случае мы не рекомендуем проводить эксперименты на своих автомобилях, и заполнять двигатель растительным маслом. А если очень хочется посмотреть, что будет в конце при его использовании, то в сети полно роликов по этой теме. Лучшим вариантом видится потратить свое время, поймать попутку и добраться до ближайшего магазина автозапчастей. В сравнении с тратами на покупку нового двигателя стоимость этого варианта — копеечная.