Зачем некоторые водители подливают подсолнечное масло в двигатель авто

Подсолнечное масло на доливку в двигатель: большинство автомобилистов, услышав такое, покрутят у виска и заблаговременно выразят соболезнования по случаю скоропостижной кончины мотора автовладельцу, изъявившему желание попробовать сотворить подобное со своим железным конем. Однако не все так однозначно, как может показаться.

Металлические поверхности двигателя в процессе работы могут разогреваться до 300 градусов. И наряду с антифризом, одной из функций моторного масла является охлаждение рабочих узлов силового агрегата. В зависимости от типа двигателя и режима его работы, температура самой смазки может варьироваться от 90 до 130 градусов по Цельсию. А чтобы масло не угорало стремительно, в нем содержится масса присадок, помогающих, к тому же, сохранить надолго его другие важные свойства: смазка трущихся деталей, повышение компрессии двигателя и антикоррозийную защиту.